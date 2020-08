Di seguito il comunicato ufficiale del club rosanero:

“Domani il Palermo effettuerà una doppia seduta di allenamento. Dopo la sessione mattutina la squadra tornerà in campo per la seduta pomeridiana.Alle ore 12:15 interverrà in conferenza stampa Ivan Marconi.

Gli Operatori dell’Informazione già regolarmente accreditati dovranno accedere alla piattaforma Zoom entro le ore 12:00″.