Palermo, il modulo è un rebus. Mignani cerca l’assetto per la A

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul modulo di Mignani in vista di Palermo-Sampdoria.

Il Palermo si appresta ad affrontare i play-off con un rinnovato senso di ottimismo dopo una vittoria significativa a Bolzano, non tanto per il modo in cui è stata ottenuta, ma per il valore dei tre punti conquistati. Questa vittoria ha un peso speciale nell’ambito della preparazione per i play-off, dove la squadra avrà il vantaggio di giocare in casa.

L’allenatore Mignani sta sperimentando con la formazione tattica, passando dal 3-5-2 al 3-4-2-1 nell’ultima partita, cercando di migliorare la connessione tra il centrocampo e l’attacco. Questa mossa tattica potrebbe essere stata influenzata dalle numerose assenze per infortunio nella squadra, ma ha comunque portato a una vittoria cruciale, la prima dopo due mesi di digiuno da successi.

La difesa del Palermo e il lavoro sulle fasce, specialmente sulla destra con Diakité, hanno dato buoni frutti, mentre il centrocampo ha retto bene nonostante l’assenza di giocatori chiave. Tuttavia, c’è ancora del lavoro da fare sul fronte offensivo. Brunori e Insigne, che hanno operato più dietro la punta piuttosto che al suo fianco, devono trovare una maggiore chimica e concretezza nelle situazioni da gol.

Guardando avanti alla partita contro la Sampdoria, è essenziale che il Palermo aumenti il ritmo e mostri più cinismo davanti alla porta. Il ritorno di Gomes potrebbe essere decisivo per riequilibrare il centrocampo e dare maggiore stabilità alla squadra. La scelta dell’undici titolare e del modulo tattico sarà cruciale e Mignani ha alcune decisioni importanti da prendere, soprattutto riguardo all’impiego offensivo di giocatori come Di Francesco, che potrebbe essere confermato in una posizione più avanzata.

Il Palermo è di fronte a una sfida impegnativa ma è armato di nuove strategie e un ritrovato spirito combattivo, essenziali per affrontare con successo la fase finale del campionato e aspirare a una promozione.