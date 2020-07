Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione, si è recata questa mattina alla scuola Falcone dello Zen, bersaglio di ripetuti raid vandalici. Questo quanto riportato da “Gds.it”. Ad accoglierla la dirigente Daniele Lo Verde. “Che bello vederti!” ha esclamato il ministro alla preside scambiandosi il saluto anti-Covid con il gomito. “E’ la casa del futuro”, ha detto il ministro Azzolina – La funzione della scuola è occuparsi di tutti i ragazzi, nessuno escluso, se non lo fa, ha fallito. Per questo ringrazio questa scuola e voi docenti che fate un lavoro importante anche in condizioni difficili. Non ci fermiamo alle telefonate. C’è un impegno e un’azione precisi e concreti per questa scuola che non è da sola”.