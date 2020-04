L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla dello splendido gesto del 72enne Giovanni Melignano, fedelissimo della Curva Sud Inferiore, che nei giorni scorsi ha deciso di “mettersi in proprio” acquistando circa 15 pacchi con generi alimentari destinati, attraverso la mediazione della Parrocchia S. Giuseppe alla Stazione di Carini (in provincia di Palermo), a 20 nuclei familiari in condizioni di disagio economico. «Ha fatto un gesto straordinario – ha sottolineato il parroco, don Angelo Inzerillo – che ci ha permesso di sfamare famiglie delle case popolari che già affollavano la chiesa. A lui ho rivolto il grazie mio personale e della comunità». Meglio conosciuto come il “Nonno rosanero”, Melignano, a dicembre, vestito da Babbo Natale, ormai da quattro anni incontra nei reparti di diversi ospedali palermitani i piccoli degenti regalando giocattoli e momenti di serenità.