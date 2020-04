L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” sottolinea come il Palermo sia pronto ad un’eventuale ripresa del campionato. Ieri, il club ha formalizzato i pagamenti degli stipendi di marzo per tutti i dipendenti, anche per i collaboratori e i soggetti del settore giovanile. Al momento – si legge – non sono previsti tamponi per la rosa, ma il Palermo si atterrà scrupolosamente ad ogni indicazione che sarà fornita.