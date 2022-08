L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul nuovo Palermo dal Dna vincente.

Dalla squadra con appena venti presenze in A al mercato dei vincenti firmato Rinaudo-Zavagno. Il Palermo cambia rotta e punta su chi ha già vinto in serie B. Se prima in rosa c’era un solo giocatore con un campionato cadetto vinto adesso l’elenco si allarga. Di Mariano ha sulle spalle due promozioni da titolare fisso, Stulac una chiudendo in testa alla classifica e Bettella, pur da comprimari, ha vinto gli ultimi playoff con la maglia del Monza.

Seguono la stessa scia inoltre Mateju e Bisoli che con Corini hanno conquistato la promozione in A col Brescia. Lo stesso Brescia in cui era presente uno della vecchia guardia rosanero, Lancini che insieme a Damiani e Crivello faceva parte della strettissima cerchia di giocatori che hanno festeggiato il salto di categoria. Sono proprio gli ultimi innesti a rinforzare questo bagaglio di esperienza.