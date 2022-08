L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara di sabato del Palermo contro l’Ascoli.

Sara una trasferta di ritorni per molti dei componenti del gruppo dell’Ascoli. In panchina il tecnico Bucchi che negli scorsi playoff ha messo in difficoltà i rosa nel primo turno con la Triestina. In campo si va dal centrale Bellusci al terzino Salvi passando per chi potrebbe cambiare presto maglia, come Saric, e chi invece è stato avversario del Palermo in parte che hanno segnato la storia del club, come Dionisi, punta del Frosinone nella storica finale delle polemiche.