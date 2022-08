L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Ci siamo. Pantaleo Corvino ha trovato la quadra e Samuel Umtiti (28) ora è davvero in arrivo a Lecce. Avevamo detto che i giallorossi si erano dati un tempo di 48 ore per accelerare e chiudere l’operazione con il Barcellona portando il centrale francese a giocarsi la salvezza in Serie A con la maglia dei pugliesi. Bene, la complessità dell’affare è intuibile per un club neopromosso e per il tipo di obiettivo ambizioso che Corvino si è dato, il fatto di essere nella condizione di rispettare quelle 48 ore è la certificazione di un piccolo capolavoro. Ieri è circolato anche un altro nome, quello di Bruno Wilson (25) cassato dal Lecce stesso con eleganza e determinazione. Umtiti era il sogno e la giornata odierna dirà che si è potuto realizzare.

La notte che ci siamo appena lasciati alle spalle è servita per le ultime formalità e gli scambi dei fax. Tra oggi e domani il giocatore potrebbe prendere il volo verso l’Italia, fare le visite e firmare. Resta aperto il fronte esterni: Giuseppe Pezzella (24) aspetta un segnale da Lecce, ha richieste anche dall’estero e qualcosa in Italia.

DIFENSORI CERCASI. Sono anche le ore di Ethan Ampadu (21). Il difensore del Chelsea è al centro di un avvincente duello tra Spezia e Sassuolo. L’Empoli di Paolo Zanetti non ha abbandonato definitivamente le speranze per prenderlo, ma negli ultimi giorni si sarebbe tutelato facendo un nuovo sondaggio per Matija Nastasic (29) della Fiorentina. I discorsi tra le due società sono in ogni caso allargati e includono anche Christian Kouame (24), sul quale orbitano anche Augsburg e Brighton. Quanto al Monza, pure Adriano Galliani è alla ricerca di un nuovo difensore dopo gli infortuni di Andrea Ranocchia (34) e Pablo Marì (28). Il preferito è German Pezzella (31), ex Fiorentina ora al Betis. Ieri nuovi contatti: vanno superate le resistenze spagnole.

La Sampdoria insiste per Gregoire Defrel (31). Il punto di forza di questa trattativa è ovviamente Marco Giampaolo che ha già allenato il francese a Genova. Ricordiamo le richieste: 2-3 milioni di euro per il cartellino e un ingaggio in linea con quello attuale, sui 2 milioni all’anno. Non solo. I blucerchiati, e non da ieri, restano in pressing su Nicolò Fagioli (21), centrocampista della Juve di nuovo in partenza dopo il rinnovo fino al 2026. Sul tavolo un prestito fino al termine della stagione. La Cremonese, sempre più vicina a Felix Afena-Gyan (19), resta sullo sfondo. Il Sassuolo non molla la presa su Armand Laurienté (23): possibile chiusura in settimana, sulla base di 8-10 milioni di euro. Gli emiliani seguono gli sviluppi sul fronte Nedim Bajrami (23)-Fiorentina: il centrocampista piace a Dionisi che lo ha avuto ad Empoli.

RINFORZI A BERGAMO. Movimenti di mercato anche per l’Atalanta, d’accordo con lo Stoccarda per il croato Borna Sosa (24). Ma per definire l’operazione sui 12 milioni di euro più bonus, i bergamaschi dovranno prima cedere un calciatore della rosa. Prosegue, intanto, la trattativa con lo Sturm Graz per Rasmus Hojlund (19). Già in orbita blucerchiata, il classe 2003 ha ricevuto però un’importante offerta dal Belgio che potrebbe di fatto superare quella dei bergamaschi. Intanto, l’Udinese ha ufficializzato Hassane Kamara (28) dal Watford. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2026 e, secondo gli accordi, rimarrà un anno in prestito nella società inglese. Sono anche le ore di Vivaldo Semedo (17), attaccante dello Sporting prenotato dai friulani. Passiamo al Torino. I granata non mollano Andrea Cistana (25) del Brescia e il centrocampista dell’Udinese Jean-Viktor Makengo (24). Per l’attacco riflettori puntati su Adam Ounas (25) che ha molto mercato anche all’estero. Sulla scrivania del Napoli, offerte di società inglesi e francesi sui 5 milioni. Poco per gli azzurri, che puntano ad incassare una cifra maggiore in questi ultimi giorni di trattative. È una settimana importante anche per Alessio Zerbin (23), sempre più vicino ad un rinnovo con il club azzurro. Infine, il Verona aspetta il giovane attaccante Yayah Kallon (21).