Giardini e ville comunali chiusi fino a domani a Palermo. Lo ha deciso il Comune in virtù delle previsioni di venti “da forti a burrasca dai quadranti occidentali” e, a partire dal pomeriggio, di “rinforzi fino a burrasca forte o tempesta sul litorale tirrenico”. Il provvedimento, adottato in via precauzionale, comprende tutta la giornata di sabato.