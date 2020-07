Il Palermo sta pensando a costruire l’organico per la prossima stagione in Lega Pro, l’obiettivo dei rosanero è puntare alla promozione diretta in Serie B. Il duo formato da Sagramola e Castagnini sta valutando tanti giocatori che potrebbero far comodo al progetto Palermo, tra questi secondo quanto riporta “Itasportpress” ci sarebbe Lorenzo Crisetig, centrocampista ex Inter che milita attualmente nel Mirandès club della Liga 2. La trattativa è difficile perchè sul giocatore c’è il forte interesse della Reggina, ma Sagramola vorrebbe provare a convincere il giocatore dell’ambizioso progetto del Palermo.