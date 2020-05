Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Palermo ha reso noto che parteciperà al campionato Esports lanciato dalla Lega Nazionale dilettanti. Di seguito il comunicato: “C’è anche il Palermo tra le squadre che si affronteranno in eSerieD, il nuovo campionato di calcio virtuale organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti che debutta l’8 maggio online. Le prime 20 squadre della “quarta serie” daranno vita ad un emozionante campionato che non si disputerà sui campi in erba ma fra e-player delle società coinvolte: il primo passo per l’istituzione del campionato ufficiale eSerieD. Oltre al Palermo, dunque, Grosseto, Ostia Mare, Taranto, Virtus Bolzano, Bitonto, Torres, Vastese, Turris, Trastevere, Sanremese, Savoia, Mantova, Messina, Chieri, Lucchese, Recanatese, Pro Sesto, Mestre e Foligno si affronteranno in coinvolgenti match in rappresentanza dei campioni che, ogni weekend, scendono in campo con le gloriose maglie del #campionatoditalia. A queste prime società si aggiungeranno nei prossimi giorni tutte le altre, sempre suddivise in gruppi da 20, per una competizione su PlayStation, attraverso la modalità Pro Club di FIFA 20. Due gare al giorno verranno pubblicate sul canale youtube della LND, raccontate dalla telecronaca di Giuseppe Di Giovanni, voce ufficiale del RoadShow 2k20. Le sfide saranno di sola andata. Al termine del girone la prima classificata sarà dichiarata vincente della regular season e sarà qualificata direttamente per la semifinale del torneo. La finale si disputa in gara unica: Tutti gli aggiornamenti, i risultati, la classifica e i contenuti editoriali, saranno disponibili sul sito esport.lnd.it/it/esport e sulle piattaforme social della Lega Nazionale Dilettanti”.