Il Palermo sta programmando la prossima stagione che vedrà impegnati i rosanero in Lega Pro. Sagramola e Castagnini stanno cercando di costruire un organico competitivo che possa puntare alla promozione in Serie B. Secondo quanto riporta “Metropolitanmagazine.it”, i rosa potrebbero fare un tentativo per Soufiane Bidaoui e Jonathan Biabiany, giocatori rispettivamente di Spezia e Trapani. I due sono entrambi in scadenza di contratto e potrebbero arrivare a parametro zero.