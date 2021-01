Oggi è un giorno molto triste per Palermo, infatti oggi si sono tenuti i funerali di Antonella Sicomoro, bambina di 10 anni deceduta per aver partecipato a una challenge su Tik Tok.

Secondo quanto riporta “Leggo.it”, la bara della piccola era di colore bianco e sono stati lanciati anche tanti palloncini dello stesso colore. A commentare i funerali ci ha pensato l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice: «Non possiamo non dircelo stamattina e lo dico anzitutto a me stesso: la morte di Antonella è ‒ lo diventi! ‒ per noi tutti un monito e un’implorazione. Lo sappiamo. Questa pandemia ha reso i nostri ragazzi più fragili, più impauriti. Vogliono diventare adulti, vogliono crescere da soli senza genitori, per sentirsi grandi. E i genitori, a volte, si sentono a disagio, perché i figli non vogliono più essere bambini, vogliono prendere il volo, sganciarsi, malgrado la fragilità, malgrado la paura. In questi giorni della pandemia la solitudine, la depressione, lo smarrimento sembrano travolgerci».