La Reggina, che nelle settimane scorse ha esonerato Toscano, sta operando sul mercato e cedendo qualche calciatore in esubero o che non rientrano nei piani di mister Baroni e tra questi rientra Francesco De Rose, arrivato a Palermo sabato sera. Il club calabrese si è anche rinforzato tra i pali, assicurandosi le prestazioni Nicolas Andrade dall’Udinese e intasando il reparto perché i portieri in rosa sono ben quattro.

Uno di questi, in particolare il classe ’85 Enrico Guarna, sembrava essere finito nel mirino del Palermo (CLICCA QUI). Dalla dirigenza del club e anche dall’entourage del calciatore, contatti dalla nostra redazione, arrivano secche smentite, il club di viale del Fante, secondo quanto dichiarano, non si è mai fatto avanti per Guarna.