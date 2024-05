Palermo, Gomes e Ceccaroni restano in dubbio per il Sudtirol. Le ultime

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle ultime in casa Palermo in vista della gara contro il Sudtirol.

Il Palermo continua a prepararsi per la sfida cruciale contro il Südtirol a Bolzano. Ecco una panoramica delle ultime novità dall’allenamento:

Seduta Pomeridiana a Torretta

Programma dell’Allenamento: Attivazione; Esercizi di possesso palla; Sviluppi offensivi

Partita a campo ridotto; Infortunati e Dubbi:

Claudio Gomes e Pietro Ceccaroni: Entrambi sono usciti malconci dalla partita contro l’Ascoli e la loro presenza per la sfida contro il Südtirol è ancora in dubbio. Le condizioni saranno aggiornate oggi da Mignani in conferenza stampa. Sempre ai box: Coulibaly, Di Mariano, Aurelio e Vasic.

Formazione e Modulo:

Non sembra essere in discussione il modulo, che sarà il solito 3-5-2. Possibili Scelte di Formazione:

Centrocampo: Il solito ballottaggio tra Jacopo Segre e Liam Henderson per un posto da titolare.

Attacco: Leonardo Mancuso sta cercando di insidiare Edoardo Soleri per un posto in avanti.

L’allenatore Michele Mignani dovrà risolvere alcuni dubbi di formazione a causa delle numerose assenze e infortuni. La conferma del modulo 3-5-2 dovrebbe fornire una certa stabilità tattica, ma sarà fondamentale trovare la giusta combinazione di giocatori per una partita così importante.