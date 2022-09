L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla sfida di oggi tra Palermo e Genoa.

Oggi al comando della classifica marcatori c’è Cedric Gondo con 4 reti. Un anno fa erano partiti a razzo Colombo, Lucca e Mulattieri, che poi si sono via via spenti. Auguriamo lunga vita in vetta all’attaccante dell’Ascoli, forte della prima tripletta del torneo in quel di Palermo, ma non ci sarà da stupirsi se a guidare il gruppo si presenteranno altri. Magari proprio Matteo Brunori e Massimo Coda, reduci dal titolo di re del gol nel torneo scorso in C e B.

Qui in ballo c’è il trofeo dedicato a Paolo Rossi e la prima edizione è andata proprio a Coda, che a casa ha ancora spazio in bacheca. Ancora di più Brunori, che a 28 anni s’è messo a segnare e vincere, protagonista della storica stagione scorsa del Palermo. Anche Coda ha fatto così: a 32 anni ha cominciato a macinare titoli, suoi e di squadra. Brunori s’è sbloccato prima e quindi può fare ancora meglio. Stasera a Palermo si incrociano, pronti a sfidarsi a suon di gol. Sono entrambi dello Scorpione, hanno istinto e tenacia. Per questo sono esplosi tardi. Ma adesso chi li ferma?