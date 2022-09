L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul pubblico che questa sera sarà presente al Renzo Barbera.

Il Palermo scenderà in campo praticamente con la stessa formazione di Reggio Calabria. L’unica eccezione riguarda il ritorno di Marconi tra i titolari in difesa al posto dello squalificato Bettella. Per il resto, Corini tende battere sullo stesso undici per affinare intesa e automatismi della squadra che è stata ridisegnata nelle due ultime settimane di mercato. Anche la possibilità di vedere Gomes a centrocampo dal primo minuto è stata accantonata. Il giocatore, arrivato a titolo definitivo, dalla casa madre Manchester City, si sta inserendo bene e potrebbe trovare spazio nel corso del match di questa sera.

Spazio, dunque, alla linea mediana che è andata in scena per la prima volta sabato con la Reggina composta da Segre, Stulac e Saric. Conferme anche in attacco per il tridente formato da Elia, Brunori e Di Mariano, come Valente e Floriano pronti a diventare le variabili offensive durante il match per il quale si preannunciano ancora una volta circa 20.000 spettatori. I biglietti staccati nella giornata di ieri erano superiori agli 8.000, da sommare ai 11.465 abbonati

