Mirko Pigliacelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando della vittoria del Palermo contro il Genoa.

Ecco le sue parole:

«Sono molto contento: è stata una dura partita contro un avversario di un’altra categoria. Nonostante le due sconfitte dolorose, abbiamo dimostrato di essere uniti e facciamo quello che ci chiede il mister. Servivano i tre punti e li abbiamo portati a casa, fortuna o non fortuna. Il campionato di B è sempre stato un gran campionato. Tornare in cadetteria è molto importante per me. In Romania sono stato davvero bene tra grandi esperienze e stadi pieni ma quando il Palermo mi ha chiamato non ho esitato a tornare in Italia. Mi sento responsabilizzato e non mi piace dire di essere leader. Lavoro in settimana e mi metto sempre a disposizione di tutti. Un giocatore deve sempre mettersi a disposizione, solo allora si può parlare di leader. In questo gruppo ognuno di noi è importante. Il Genoa ha grandi qualità ma noi abbiamo dimostrato di poter dire la nostra in questo campionato».