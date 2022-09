Il tecnico del Palermo Eugenio Corini è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” parlando nel pre-gara di Palermo-Genoa.

Ecco le sue parole:

«Gol subiti? Non bisogna mai dimenticare il nostro punto di partenza. Tanti acquisti fatti, stiamo lavorando per superare le difficoltà abbiamo fatto ottimo mercato, ci sarà da soffrire. Abbiamo tutto per fare una grande partita oggi e regalare una grande gioia ai tifosi».