Eugenio Corini ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” parlando così della vittoria di oggi contro il Genoa:

«Abbiamo fatto una partita umile contro una squadra forte. Abbiamo retto le difficoltà accompagnate da un pizzico di fortuna che serve sempre. Abbiamo fatto una partita straordinaria, tutti. Il pubblico quando alza i decibel è meraviglioso. Una bella festa, ne avevamo proprio bisogno per costruire il nostro futuro. Loro portano quattro giocatori sulla linea offensiva, dunque hanno una buona attitudine. Ho dovuto avvicinare un attaccante a Brunori e siamo andati a far male su qualche occasione. Ci vuole attenzione su tutto e ci stiamo lavorando. Ho 29 ragazzi che alleno in maniera equa. Abbiamo costruito una buona squadra e certe cose devo spingerle per trovare minutaggio. Un allenatore deve assumersi le proprie responsabilità e portare avanti un’idea. Dopo la prima parte di allenamento di solito comunico chi giocherà il giorno dopo: ho sempre pensato fosse la soluzione giusta per motivare e per correttezza personale».