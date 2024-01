Palermo, gennaio si chiude col botto | Dopo Diakitè un ultimo acquisto: era quello che serviva

Il Palermo sul finale del mercato piazza un altro colpo dopo Diakiè. Il rinforzo che serviva al reparto.

Finale di mercato invernale col botto per il Palermo, che dopo aver messo le mani su Salim Diakitè – in arrivo dalla Ternana – è pronto a mettere a segno un altro colpo importante. La volontà della società è quella di consegnare ad Eugenio Corini una serie di rinforzi per poter proseguire la corsa verso la Serie A, e la promozione diretta dista solo 5 punti dopo la vittoria casalinga contro il Modena.

La stagione è ancora lunga per i rosanero, al momento in sesta posizione e in piena zona play-off, che hanno intenzione di giocarsela fino alla fine. Ecco perché il mercato di gennaio sarà fondamentale per consegnare al tecnico una serie di rinforzi. Soprattutto dopo alcune partenze, una su tutte quella di Mateju.

Il difensore ha lasciato la Sicilia per volare a La Spezia, e domani sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra. In quel reparto, per sostituire il difensore ceco, la dirigenza potrebbe mettere a segno nelle prossime ore un altro colpo. Una doppietta, dopo Diakitè, in pochi giorni per il Palermo che prova a chiudere in bellezza la finestra di calciomercato.

Palermo, il rinforzo che serviva in difesa: contatti continui con l’entourage

Secondo quanto si apprende in queste ore il Palermo sarebbe in contatto costante con il Lecce per la cessione di Lorenzo Venuti. Il difensore è stato individuato dalla società come sostituto di Mateju, e potrebbe sbarcare in Sicilia già agli inizi della prossima settimana. L’ex Fiorentina potrebbe essere l’ultimo colpo di mercato dei rosanero, che in questa ultima parte di calciomercato si sono dedicati soprattutto al reparto difensivo.

Diakitè infatti, jolly difensivo, può ricoprire anche il ruolo di terzino destro, ma il tecnico avrebbe intenzione di schierarlo centrale di difesa. Per quanto riguarda Venuti invece, terzino destro puro, la dirigenza è pronta a chiudere nelle prossime ore, salvo ripensamenti sul finale. Il calciatore ha fatto sapere di gradire la destinazione, e su di lui erano arrivate anche alcune squadre di Serie A.

Palermo, con Venuti si può chiudere il mercato

Qualora si concretizzasse anche l’arrivo di Lorenzo Venuti, il Palermo potrebbe chiudere definitivamente il mercato. Nelle scorse ore si era parlato di un altro innesto per Corini, stavolta per rinforzare il reparto offensivo, ma le trattative in questo senso proseguono a rilento.

Ci sarebbe il capitolo Giuseppe Caso, ma il giocatore in uscita dal Frosinone non ha ancora deciso la sua futura destinazione, avendo rifiutato diverse offerte.