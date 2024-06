Palermo, Gardini: «Stagione migliore della precedente, ma potevamo e dovevamo fare di più»

Intervenuto ai microfoni ufficiali del Palermo, l’amministratore delegato dei rosanero, Giovanni Gardini, ha risposto a dieci domande. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Dopo l’eliminazione in semifinale playoff, come giudica questo risultato rispetto all’obiettivo iniziale?

«Abbiamo cominciato la stagione con l’obiettivo di essere competitivi per la serie A e ci siamo arrivati vicini. Abbiamo giocato una semifinale, persa contro una squadra che poi è salita, e che ha meritato la promozione. Questo, sicuramente, garantisce un mantenimento di un risultato. Certamente durante la stagione abbiamo avuto troppi alti e bassi, siamo stati poco continui e questo ci penalizzato nel conseguimento dell’obiettivo maggiore. Io credo che ogni stagione lascia rimpianti e rammarichi, però la cosa importante è che riteniamo di aver fatto un passo in avanti rispetto alla stagione precedente, nella quale avevamo sfiorato i playoff, mentre quest’anno li abbiamo giocati, superando il primo turno preliminare e arrivando in semifinale. Ovviamente siamo anche amareggiati perché noi riteniamo che si poteva e si doveva fare di più. Ciò non significa che la stagione sia stata fallimentare, però poteva essere giocata e si poteva ottenere un risultato ancora migliore».