Italia verso Euro 2024, Darmian: «Sarà fondamentale partire bene. Dobbiamo dare il massimo»

Ai microfoni de “Il Corriere della Sera“, Matteo Darmian ha parlato delle sue sensazioni in vista dell’imminente Europeo e ricordato esperienze vissute con la maglia dell’Italia:

«La delusione di San Siro è stata la più pesante. E non poter più giocare in Nazionale per tanto tempo è stata dura, però ho fatto di tutto per poterci tornare. È un orgoglio esserci riuscito e darò tutto me stesso per raggiungere grandi obiettivi: quando uno dà tutto non ha rimpianti. Prima di essere calciatori siamo esseri umani: non siamo indifferenti a quello che succede al di fuori del nostro mondo e cerchiamo nel nostro piccolo di essere vicini a certe realtà. E se c’è la possibilità, di dare una mano”.

Gli altri ci snobbano? Per quello che è la nostra storia, le ambizioni sono alte e dobbiamo puntare al massimo, dando tutto quello che abbiamo. Anche se possiamo non avere la qualità di altri. Contro l’Albania sarà fondamentale partire bene: non credo sia decisiva, ma vogliamo iniziare con una vittoria, per partire col piede giusto».