Palermo Futsal Club, superato il Club 83: primo posto in Coppa

Vittoria, tre punti e primo posto per il Palermo Futsal Club che esce dal campo del Club 83 con il risultato di 1-2. Vantaggio di Lopes dopo nemmeno un giro di orologio, pari siglato da Anfuso e gol vittoria del solito La Fiura.

Primo tempo

Squadre in campo con mister Gentile che sceglie Perdichizzi, Lopes, Leto, Catania e La Fiura come quintetto iniziale. Giro palla rosanero e dopo nemmeno 60 secondi La Fiura imbuca per Lopes che sfida e batte Lo Bue sbloccando il risultato. Pioggia di cambi per mister Gentile: Billitteri è tra i più attivi con diversi tiri in porta, sempre sventati da Lo Bue. Si fa vedere anche il Club 83. Dabbene prova ad impensierire Perdichizzi che

però è in versione saracinesca. Pareggio granata con l’ingenuità di Scozzari. Rinvio sbilenco e Anfuso a porta vuota deposita in rete.

Secondo tempo

Seconda frazione che si apre con ritmi decisamente più bassi rispetto quelli dei primi 30 minuti di gioco. La Fiura prova ad impensierire Lo Bue che riesce, con una serie di parate, a negare il raddoppio. Cirafici appena entrato ruba il pallone e cerca il primo palo con potenza ma ancora Lo Bue chiude la porta.

Super occasione Palermo Futsal con Leto che serve Mazzone ma spara addosso al portiere, La Fiura in tap in spedisce sul palo. Sembra una partita stregata per il Palermo Futsal ma ecco la giocata decisiva: La Fiura riceve il pallone e si gira, complice una deviazione, mettendo fuorigioco anche Lo Bue. Rosanero compatti e coesi nel finale, rischiando negli ultimi istanti di gara per le avanzate avversarie. Triplice fischio e vittoria rosanero.

Torna a vincere il Palermo Futsal Club dopo lo stop in campionato contro il Futsal Club Monreale. Rosanero che risultano essere l’unica squadra della Coppa Trinakria Palermo ad essere a punteggio pieno con 12 punti. Prossimo appuntamento per la ciurma di mister Gentile previsto per sabato contro l’Iccarense, formazione che si ritrova al quarto posto con 19 punti, valevole per la 14esima giornata di campionato.