Palermo Futsal Club, archiviata la pratica Real Sports: rosa passano il turno di Coppa Sicilia

Sconfitta indolore per il Palermo Futsal Club contro il Real Sports, risultato finale di 4-3. Rosanero che passano al turno successivo di Coppa Sicilia grazie al decisivo 7-0 della gara di andata. Le reti sono arrivate da Lopes, Di Chiara e Diego Alario.

Primo tempo

Primo tempo che evidenzia un Palermo Futsal Club propositivo in zona offensiva. Di Chiara ruba il pallone e scappa in avanti ma un ottimo Scialabba chiude lo spazio benissimo. Poco dopo Di Chiara serve sul secondo palo Lopes che da due passi non sbaglia portando i suoi in vantaggio. La formazione di mister Gentile flirta con il gol e non trova il raddoppio con Scialabba, portiere avversario, protagonista assoluto e colpisce con Abruscato da fuori. I padroni di casa approfittano di un momento negativo rosanero e trovano in rapida successione due reti con Damiani e Di Salvo. Nel finale di primo tempo Di Chiara segna in tap-in sul passaggio, di testa, di Nicchia. Primo gol stagionale per il giovane classe 2001.

Secondo tempo

La seconda frazione si apre con i rosanero in controllo della partita. Mister Gentile prova a mescolare le carte ma Pisani e Franco non riescono a trafiggere Scialabba. Poco dopo occasione per Lopes con la difesa che chiude prontamente sul suo tiro. La giocata sul secondo palo funziona con Nicchia che serve Diego Alario che spedisce in porta da due passi esultando tra l’entusiasmo del pubblico presente. Palermo Futsal Club che attacca ancora con Sammartino che chiude la porta con diverse parate decisive. Nel finale di gara il Real Sports ha la meglio con Scanavino che chiude i conti con una bella azione in solitaria.

Sconfitta indolore per il Palermo Futsal Club che passa al turno successivo di Coppa Sicilia. Mister Gentile ha ricevuto diverse risposte da questo test, in particolar modo dai giovani Sammartino e Di Chiara, autori di prestazioni da incorniciare. Adesso testa al campionato, prossimo appuntamento previsto per sabato alle ore 15:15 al Tocha Stadium contro il Cittá di Marsala.