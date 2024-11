Serie B, tifosi più presenti allo stadio: Palermo ancora in testa, la classifica aggiornata

La stagione 2024-2025 della Serie B conferma il ruolo cruciale del pubblico nel trascinare le squadre verso il successo. Dopo una scorsa stagione che ha fatto registrare numeri significativi in termini di spettatori, quest’anno si intravede una tendenza al rialzo, con Palermo protagonista assoluto sugli spalti.

Il fattore Barbera: Palermo al primo posto per spettatori totali e media

Il Palermo guida entrambe le classifiche legate al pubblico. Con 135.920 spettatori complessivi nelle prime sei partite casalinghe, il club rosanero ha consolidato il primato come squadra più seguita del campionato. Anche la media spettatori riflette questo dominio, con 22.653 tifosi a partita.

Classifica spettatori totali

Palermo: 135.920 (6 partite)

Bari: 130.842 (8 partite)

Sampdoria: 113.138 (5 partite)

Cesena: 97.535 (8 partite)

Salernitana: 97.513 (7 partite)

Catanzaro: 76.584 (8 partite)

Frosinone: 72.650 (7 partite)

Reggiana: 65.155 (7 partite)

Cremonese: 65.072 (7 partite)

Modena: 64.868 (7 partite)

Il Palermo si distingue per essere l’unica squadra a superare i 20.000 spettatori di media pur avendo giocato meno gare rispetto ad altre formazioni in classifica.

Classifica media spettatori

Palermo: 22.653

Sampdoria: 22.628

Bari: 16.355

Salernitana: 13.930

Cesena: 12.192

Frosinone: 10.379

Catanzaro: 9.753

Reggiana: 9.308

Cremonese: 9.296

Modena: 9.267

Un campionato che vive sugli spalti

La Serie B si conferma un campionato capace di attrarre pubblico, con numeri che sottolineano l’importanza del tifo organizzato e della tradizione calcistica di molte piazze. La lotta al vertice degli spalti non è solo simbolica: il calore dei tifosi può rappresentare un’arma in più per squadre come Palermo, Sampdoria e Bari nella corsa alla promozione.

Se il trend continuerà, il campionato cadetto potrebbe chiudere la stagione con numeri record, dimostrando ancora una volta quanto il calcio in Italia sia legato a doppio filo alla passione delle sue tifoserie. Il Palermo, in particolare, si candida non solo a protagonista in campo, ma anche a icona del tifo in Serie B.