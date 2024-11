Gds: “I gol e l’amore dei tifosi, Soleri ritorna a…casa”

Si è conquistato l’amore dei tifosi a forza di gol da subentrato, alcuni dei quali spettacolari, e ora che non veste più la maglia rosanero sono in tanti a rimpiangerlo. Come riportato da Alessandro Arena nel Giornale di Sicilia, oggi in edicola, la partita di domenica non sarà una gara come le altre per Edoardo Soleri, che torna per la prima volta da ex al “Barbera”, lo stadio che ha visto sbocciare la sua carriera da calciatore.

Un legame speciale con Palermo

La sua avventura in Sicilia si è chiusa a luglio, dopo tre anni in cui ha collezionato 110 presenze e 22 gol, 20 dei quali segnati da subentrato, diventando un simbolo della squadra senza mai essere un titolare fisso. Soleri ha lasciato Palermo con un rapporto speciale con i tifosi, che non dimenticano le sue reti da cineteca come i gol da centrocampo contro Picerno e Feralpisalò, la semirovesciata contro il Bologna, o il colpo di testa contro la Reggina. Più di tutto, però, i tifosi apprezzavano il suo spirito indomito, sempre pronto a lottare su ogni pallone.

Lo Spezia e il ritorno al “Barbera”

Ora, con la maglia dello Spezia, Soleri sta vivendo un ruolo simile: ha giocato tutte le partite della stagione corrente, alternandosi tra titolare e subentrante, e ha segnato 4 gol, tra cui una spettacolare rovesciata contro il Cesena. Tuttavia, come sottolineato da Arena, il suo contributo spesso viene oscurato dal rendimento straordinario di Pio Esposito, autore di 7 reti, che guida l’attacco dei liguri. Nonostante ciò, il legame di Soleri con Palermo resta forte: ha già dichiarato che non esulterà in caso di gol domenica, un gesto di rispetto verso una tifoseria che lo ha amato.

Gli altri ex rosanero

Oltre a Soleri, ci saranno altri ex rosanero in campo con lo Spezia, ma nessuno di loro ha lasciato un segno paragonabile al suo. Mateju, ad esempio, ha trovato un ruolo più congeniale da centrale difensivo in Liguria dopo un’esperienza deludente a Palermo. Anche Aurelio, attualmente allo Spezia ma ancora di proprietà del Palermo, non ha brillato durante la sua parentesi siciliana, nonostante un gol importante con i liguri contro il Frosinone. Infine, Salvatore Elia, sfortunato nella sua esperienza a Palermo a causa della rottura del crociato, si sta rivelando un jolly prezioso per lo Spezia.

La sfida di domenica sarà una partita speciale per Soleri, che torna nello stadio che lo ha consacrato e dove è ancora ricordato con affetto. Come evidenziato da Alessandro Arena nel Giornale di Sicilia, il suo ritorno sarà un’occasione per celebrare un rapporto che va oltre il cambio di maglia, testimoniando il legame profondo che può crearsi tra un giocatore e una tifoseria.