Gds: “Palermo, la regia resta a Ranocchia. Sprint in mediana per due maglie”

Era il 24 agosto, esattamente tre mesi prima del match contro la Sampdoria, quando Alessio Dionisi decise di non schierare Gomes nella formazione titolare. Quella partita, persa per 2-0 contro il Pisa, segnò una scelta tecnica ben precisa: affidare il ruolo di regista a Blin, appena arrivato dal Lecce per presidiare quella posizione. Ma contro la Sampdoria, il protagonista in cabina di regia è stato a sorpresa Ranocchia, che ha dimostrato di poter interpretare un ruolo fino a quel momento occupato solo da Gomes.

Una metamorfosi tattica

Come evidenziato oggi da Salvatore Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia, la scelta di Dionisi di utilizzare Ranocchia come regista è stata una mossa inaspettata ma efficace. Con Blin fuori per infortunio e la società poco incline a intervenire sul mercato degli svincolati, Ranocchia ha lavorato nelle ultime settimane per adattarsi a un ruolo che non gli è naturale. Contro la Sampdoria, il numero 10 rosanero ha esordito in quella posizione con una prestazione totale: 76 tocchi di palla (il massimo nella squadra), 5 tiri (3 parati e 2 fuori), 6 passaggi chiave, il 77% di passaggi riusciti e 9 duelli vinti su 14.

Nuove gerarchie a centrocampo

L’ottima partita di Ranocchia ha scosso le gerarchie del centrocampo rosanero. Fino alla sfida contro i blucerchiati, Gomes sembrava intoccabile nel ruolo di regista, ma la scelta di farlo partire dalla panchina indica una chiara apertura a nuove soluzioni. Con Saric e Blin ancora out per infortunio, e Vasic ormai relegato a riserva, il ballottaggio coinvolge ora Ranocchia, Gomes, Segre e Verre. Come sottolinea Orifici, nessuno può considerarsi titolare inamovibile: anche Verre e Segre, protagonisti fissi nelle ultime gare, devono dimostrare il loro valore in ogni allenamento.

Verso Spezia: il dilemma di Dionisi

La prossima sfida contro lo Spezia, unica squadra imbattuta del campionato, rappresenta un banco di prova importante per Dionisi, che dovrà decidere se confermare Ranocchia come regista. La prestazione contro la Sampdoria rende difficile immaginare un suo ritorno in panchina, ma la concorrenza è agguerrita.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, la fiducia riposta in Ranocchia dal tecnico rosanero potrebbe rappresentare una svolta per il Palermo. Il numero 10 ha dimostrato di poter interpretare un ruolo strategico e, con il tempo, potrebbe diventare un elemento chiave anche in termini di gol e costanza. Adesso, non resta che aspettare la sfida contro i liguri per capire se Dionisi continuerà a puntare su di lui in cabina di regia.