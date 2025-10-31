Palermo, forti piogge in città: la moglie di Bereszynski mostra strade allagate sui social

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 31, 2025

Le forti piogge che nelle ultime ore stanno colpendo Palermo hanno causato diversi disagi in varie zone della città. Tra i tanti cittadini sorpresi dai temporali c’è anche la moglie del calciatore Bartosz Bereszynski, che ha condiviso su Instagram una storia per testimoniare la situazione.

Nel breve video pubblicato sui social, girato dall’interno della sua auto, si vede una strada completamente allagata, con le vetture costrette a procedere a passo d’uomo o ferme nell’acqua alta. L’immagine, geolocalizzata a Palermo, Sicily, mostra chiaramente la difficoltà di circolazione causata dal maltempo.

La città è stata interessata da violenti rovesci e fulmini nel tardo pomeriggio, con accumuli d’acqua che hanno messo in difficoltà automobilisti e pedoni. Le autorità locali raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a evitare le zone maggiormente colpite dagli allagamenti.

