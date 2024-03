Palermo Football Conference, Pizzoli: «Tonali? Poteva giocare in rosanero, non abbiamo chiuso per una settimana»

Intervenuto nel corso della Palermo Football Conference Alessandro Pizzoli, collaboratore di Fabio Lupo ed ex capo scout del Palermo ha rilasciato le seguenti parole:

«Differenze tra Inghilterra e Italia? Fondamentale grosse differenze non esistono. A livello societario l’investimento è maggiore e dunque ci sono più confronti possibilità. A livello tecnologico c’è un aiuto non indifferente. Al Chealsea la filosofia è simile alla nostra e andare a vedere i calciatori era importante. Il NewCastle mi aveva contattato ma utilizzavano dati per trovare i giocatori e io volevo vederli e decidere io. Non sono i numeri che fanno un calciatore. Altrimenti uno che fa gol in terza categoria può giocare in A ma non è così. Non è detto che un giocatore che in Italia fa bene può essere considerato di alto livello in Inghilterra. Casadei ad esempio l’ho proposto quando era in Under 19 e costava poco non gli andava bene, poi invece l’hanno comprato 20 milioni».

«Tonali poteva andare a Palermo. Siamo stati sfortunati, per una settimana non abbiamo chiuso. Stavamo trattando Embalo e io dissi a Lupo che c’era un ragazzino fortissimo ma il destino volle che il sabato successivo venne a giocare a Palermo facendo un ottima prestazione e Cellino ci chiuse le porte».