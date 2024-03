Palermo Football Conference, Perinetti: «Avellino? Siamo terzi e vogliamo competere fino alla fine»

Intervenuto nel corso della Palermo Football Conference Giorgio Perinetti ha rilasciato le seguenti parole:

«Volevo ricordare una cosa molto personale riguardo mia figlia Manuela una figlia di Palermo. Lo faccio per un fatto mio personale per lottare contro l’anoressia, un male subdolo che sta dilagando e serve che il governo possa dare una mano a questo settore molto complicato, soprattutto per le persona che stanno vicino a chi soffre. Avellino punta in grande? Siamo terzi e abbiamo la possibilità di competere. La speranza era quella di puntare al primo posto, però il calcio ha tante sfaccettature e imprevisti. Quest’anno la Juve Stabia è stato l’imprevisto, con un Benevento forte. Noi abbiamo il dovere di lottare fino in fondo per trovare il maggior piazzamento possibile per giocarci i play-off. Ci sono tanti varianti in questo momento parliamo con la tifoseria delusa ma se l’ambiente non si compatta è difficile avere un risultato finale ottimo. Ci sono i presupposti per far bene».