Palermo Football Conference, Perinetti: «Ultimi due mesi in B determinanti. Il Palermo ha una buona squadra»

Intervenuto nel corso della Palermo Football Conference Giorgio Perinetti ha rilasciato le seguenti parole sul Palermo e sulla B:

«In un campionato come la B le ultime otto partite possono essere determinanti. Bisogna arrivare a quel periodo nel migliore stato mentale e di forma fisica, giocarsi gli ultimi due messi alla grande. Il Palermo ha perso tante occasioni e deve puntare nel miglior piazzamento playoff. Difficoltà? Faccio fatica a capire cosa succede all’Avellino e ci sono io, capire gli altri è sempre più complicato. La squadra è buona, Corini ha esperienza. Tante volte non si compongono bene le alchimie. Il campionato tostissimo come la B è il campionato più imprevedibile del mondo. Sta avendo difficoltà anche Iachini che questo campionato lo ha vinto 4 volte. Bisogna affrontare bene la fase finale dei playoff. Il Palermo li ha gia vinti dei playoff pur non partendo favoriti».