Palermo Football Conference: il 7 ottobre presente anche mister Vanoli

Il 7 ottobre si terrà la seconda Palermo Football Conference del 2024 presso La Braciera in Villa. Saranno tanti i protagonisti dell’evento, tra i quali: Rino Foschi, Fabio Rinaudo, Erjon Bogdani, Stefano Trinchera, agenti sportivi come Beppe Accardi e Fabrizio Ferrari e tanti altri ospiti. Per l’occasione sarà presente anche mister Paolo Vanoli, autore della promozione in Serie A del Venezia. ora al Torino, il tecnico ritirerà un riconoscimento per il lavoro svolto nella scorsa stagione.

