Palermo Football Conference, ds Trapani: «Abbiamo società forte e ambiziosa»

Intervenuto nel corso della Palermo Football Conference il direttore sportivo del Trapani Andrea Mussi ha rilasciato le seguenti parole:

«Diciamo che manca la matematica per la C ma continuiamo il percorso per raggiungere la promozione voluta e programmata. Quando ci hanno dato per favoriti il presidente ha mantenuto delle promesse. È stata più una corsa a batterci, non c’erano partite in cui abbattersi. Però è stimolante, siamo una piazza importante. I ragazzi stanno dimostrando di essere all’altezza di una categoria assurda, se dovessi guardare i risultati dovremmo confermare tutti ma nel calcio bisogna fare delle riflessioni e scegliere chi confermare. Sicuramente il cammino in coppa è stato importante, speriamo di arrivare in finale ma sarà difficile contro una squadra forte e in gamba e soprattutto con nulla da perdere. Bisogna stare attenti. Obiettivo dell’anno prossimo sarà quello di fare un altro campionato importante. Abbiamo una società forte e ambiziosa ma finché la matematica non ce lo permette non possiamo fare calcoli e programmi».