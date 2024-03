Crotone sconfitto dal Monterosi, Baldini deluso: l’ex rosa valuta le dimissioni

Crotone sconfitto ieri dal Monterosi, grande delusione per Silvio Baldini.

Come si legge su “TMW” non è da escludere per l’ex rosanero la decisione delle dimissioni. Una delusione confermata anche dalle dichiarazioni pronunciate nel postpartita:

«È una partita che ti umilia e offende e che ti mette nella condizione di capire che quello che stai facendo non viene recepito dalla squadra. E che sembra che invece di aiutarla la metti in difficoltà. Sono molto dispiaciuto di questo, anche perché la società si è sempre schierata dalla mia parte. E per il rispetto che nutro nei loro confronti voglio approfondire il discorso con loro, perché non voglio io essere il problema. E soprattutto non voglio andare incontro a figure del ca…o. Devo adoperare espressioni forti perché devo rendere la mia amarezza e tristezza con volgarità. Sono molto deluso perché le prestazioni si fanno con uno spirito di squadra con perone che hanno voglia di fare venire fuori il loro valore. Ma invece siamo sempre passivi e impauriti. Sono bravi ragazzi che si allenano bene ma che quando c’è da giocare la partita e tirare gli attributi, sembra che questi non esistano».