Serie C Girone B: Cesena inarrestabile, 0 a 2 a Pesaro e Serie B sempre più vicina. La classifica aggiornata

Si conclude il match della 32esima giornata del Girone B di Serie C tra Vis Pesaro e Cesena. I bianconeri continuano in maniera spedita la propria corsa alla Serie B vincendo 0 a 1 grazie ai gol di Berti e Ogunseye. Gli emiliani volano a +11 sulla Torres e vedono vicino il loro ritorno in cadetteria.

CLASSIFICA

Cesena 80

Torres 69

Carrarese 60

Perugia 58

Gubbio 51

Pontedera 47

Pescara 45

Arezzo 44

Juventus U23 42

Rimini 41

Lucchese 40

Pineto 39

Virtus Entella 38

Spal 35

Sestri Levante 35

Ancona 34

Vis Pesaro 33

Recanatese 30

Olbia 25

Fermana 22