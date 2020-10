Altra vittoria in campionato per il Palermo femminile, che nella terza giornata della Serie C (girone D) supera di misura l’Apulia Trani.

A regalare alle rosanero la terza vittoria consecutiva è la rete su rigore di Simona Zito.





Le rosanero allenate da Antonella Licciardi si confermano dunque in testa alla classifica a punteggio pieno, insieme al Chieti (anch’esso a 9 punti e che oggi ha vinto di misura contro il Crotone).

Al terzo posto c’è il Monreale, che ha vinto 0-1 in trasferta sul campo del Pescara.