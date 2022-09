La gara che quest’oggi si sarebbe dovuta disputare a Castellammare tra Palermo Femminile e Grifone Gialloverde, non ha avuto luogo in quanto le avversarie non si sono presentate in Sicilia per motivi logistici legati ai voli. I direttori di gara hanno deciso dunque di annullare l’incontro decretando la vittoria a tavolino per le ragazze di Licciardi. Intanto, il Grifone sul proprio sito ufficiale annuncia ricorso.

