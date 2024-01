Palermo, fai come Sinner: non mollare mai

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul campionato del Palermo attraverso un editoriale a firma Luigi Butera.

L’esempio da seguire può essere il nuovo mito italiano, quel Sinner che ieri ha mandato in estasi l’intera nazione vincendo il primo Slam della sua giovane carriera in Australia. Un campione di resilienza prima di tutto il ragazzo nato con gli sci ai piedi e diventato fenomeno con ‘una racchetta fra le mani. Capace di ribaltare la partita con Medvedev quando più nessuno ci avrebbe più scommesso un centesimo.

Ecco, il Palermo deve fare come Sinner. Non mollare mai e giocare alla morte fino all’ultimo secondo di questo campionato. Anche per avere la coscienza a posto è non lasciarsi divorare dai rimpianti. Qualcuno per la verità già c’è…

Palermo, è giusto credere nella promozione diretta