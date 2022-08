Protagonista della conferenza stampa odierna in casa Palermo Salvatore Elia.

Ecco alcune parole del calciatore rosanero:

Papà era molto felice, la prima cosa che gli ho detto è che sono venuto qua per farmi conoscere come Salvatore Elia e non come il figlio di. Posizione in campo? Al mister piace avere gli esterni larghi che attaccano molto, a me piace anche coprire, ho un approccio difensivo e riesco a fare bene entrambe le fasi».