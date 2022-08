Protagonista della conferenza stampa odierna in casa Palermo Salvatore Elia.

Ecco alcune parole del calciatore rosanero:

«Il gol col Perugia? È stata una partita indescrivibile, rimane il rammarico di non aver potuto esultare ma dopo un anno a Perugia non me la sono sentita. Spero di segnare sabato per esultare come si deve. Brunori? Mi sto trovando davvero bene con Matteo, è molto umile, non fa il fenomeno e abbiamo una buona intesa in campo. Col tempo andrà sempre meglio».