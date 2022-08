Protagonista della conferenza stampa odierna in casa Palermo Salvatore Elia.

Ecco alcune parole del calciatore rosanero:

«Mi sento maturo dopo le varie esperienze che ho fatto, però credo di poter ancora migliorare tanto ma è una fase della mia carriera dove mi sento maturo e pronto per dare una grossa mano. Caserta? L’ho sentito a carte già fatte, mi ha detto che era una bella piazza per me e che mi avrebbe fatto crescere tanto a livello personale. Obiettivi? Sarò contento se a fine stagione avrò raggiunto quello che mi sono prefissato in testa, che non dico per scaramanzia e se il Palermo avrà raggiunto grandi obiettivi».