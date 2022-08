Protagonista della conferenza stampa odierna in casa Palermo Salvatore Elia.

Ecco alcune parole del calciatore rosanero:

«Sono molto felice, quando è arrivata la chiamata al Palermo ho avuto emozioni fortissime anche per il passato di mio padre. Sono arrivato molto determinato, non mi aspettavo un inizio del genere ma sono contento di aver iniziato in questo modo. Addio Baldini? Non ho avuto nemmeno tempo di conoscerlo, essendo un professionista ho subito iniziato col giusto approccio col nuovo allenatore e con il nuovo direttore. Ho voluto fortemente Palermo, una piazza molto importante e un trampolino di lancio di grande livello. La chiamata del Palermo mi ha condizionato, nonostante le altre richieste quando è arrivata la chiamata del Palermo è stato difficile dire di no. Ho visto i playoff del Palermo e mi sono emozionato».