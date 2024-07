Palermo, ecco Niccolò Pierozzi: la scheda di presentazione

Un altro Pierozzi alla corte del Palermo. Dopo l’esperienza in rosanero da parte del fratello Edoardo, precisamente nella stagione 2022-23, Niccolò vestirà la maglia del capoluogo siciliano, arrivando dalla Fiorentina a titolo definitivo. Terzino destro classe 2001, l’ex giocatore della Salernitana si contenderà il posto con l’affidabilissimo Salim Diakitè, salvo cambiamenti tattici da parte di Alessio Dionisi. Il nuovo tecnico del Palermo, infatti, avrà a disposizione due profili validi nella corsia arretrata di destra. Conosciamo meglio il nuovo acquisto del club di Viale del Fante.

LE TAPPE IN CARRIERA

Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, fa il suo debutto nel calcio professionistico con la maglia della Pro Patria nella stagione 2021-22. In Serie C la sua esperienza in prestito è molto produttiva, in quanto colleziona ben 39 presenze stagionali condite con 8 gol e 4 assist: numeri importanti e prestazioni convincenti che vengono apprezzate dalla Reggina. L’estate seguente, infatti, Pierozzi si trasferisce in prestito in Calabria, dove aiuta la formazione di mister Pippo Inzaghi a raggiungere i playoff, per poi uscire al primo turno contro il Sudtirol. Con la casacca amaranto disputa 36 partite e mette a referto 4 reti e 2 assist. Complice anche il fallimento societario, sfumano del tutto le possibilità di un’altra eventuale permanenza a Reggio e, come prestabilito ad inizio stagione, rientra alla base. A Firenze il terzino gioca solamente due partite, in Conference League, e nel gennaio 2024 viene mandato in prestito alla Salernitana, dove in Serie A registra 12 presenze e trovando anche la gioia del primo gol in massima serie nel match contro la Juventus, terminato 1 a 1. Tuttavia il suo contributo non basta a evitare la retrocessione in cadetteria del club granata, già con l’acqua alla gola sin dall’inizio del girone di ritorno.

UNA PROMESSA PER DIONISI

Dopo le brevi esperienze sparse in giro per l’Italia, per Niccolò Pierozzi si prospetta una grandissima occasione. Il giocatore classe 2001 arriva a titolo definitivo in club con un progetto ambizioso e una società solida, la quale ha affidato la guida tecnica a mister Alessio Dionisi, molto apprezzato per la valorizzazione di giovani giocatori nelle sue precedenti esperienze. In attesa di capire le gerarchie e le scelte tecnico-tattiche, l’ex Salernitana arriva per contendersi il posto con Diakitè, uno dei migliori del finale della scorsa stagione, aggiungendo sicuramente corsa e qualità alla rosa di Dionisi. Pierozzi sbarca a Palermo con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo e di continuare il suo percorso di crescita, con la speranza che possa farsi bene le ossa in vista di una Serie A che la piazza rosanero chiede ad alta voce. Le qualità e le potenzialità non mancano, e adesso il giovane terzino, insieme ai suoi nuovi compagni, dovrà far parlare il campo.