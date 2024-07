Palermo, dalla Serie A ecco Blin: la scheda di presentazione

Alexis Blin è un nuovo giocatore del Palermo. Il giocatore francese arriva a titolo definitivo dal Lecce per rinforzare il centrocampo di Alessio Dionisi aggiungendo equilibrio e qualità. Il mediano classe ’96 ha deciso di sposare il progetto rosanero per contribuire al raggiungimento della promozione in Serie A, obbiettivo chiesto ad alta voce dalla piazza e ambito dall’intero ambiente. Conosciamo meglio il nuovo acquisto del Palermo.

LE TAPPE IN CARRIERA

Alexis Blin si forma nel settore giovanile del Le Mans, sua città natale, dal 2007 al 2013. Le sue prestazioni non passano inosservate agli occhi degli osservatori del Tolosa, i quali decidono di puntare sulle qualità del giovane centrocampista che debutterà in Ligue 1 l’11 gennaio 2015 nel match perso per 3 a 0 contro il Lione.

Nella stagione 2015-16 Blin diventa uno degli uomini chiave del Tolosa, collezionando ben 29 presenze stagionali giocando anche da terzino e da difensore centrale nelle situazioni di emergenza. Confermato per un altro anno con un ruolo sempre da protagonista, il centrocampista viene ceduto all’Amiens nel calciomercato estivo del 2018. In tre anni mette a referto oltre 90 presenze stagionali condite con due reti, e disputa la stagione 2020-21 con la fascia da capitano e, anche in quest’annata, mostra un’ottima duttilità nel reparto arretrato.

Nell’estate 2021 Blin diventa un nuovo giocatore del Lecce. Partita dopo partita diventa essenziale per contribuire alla promozione in Serie A, categoria nella quale si riconferma mettendo la firma sul cammino salvezza dei giallorossi. Nell’ultima e scorsa stagione il suo posto da titolare è quasi sempre una certezza. Con la maglia pugliese il francese colleziona ben 97 presenze e mette a segno due reti.

ORDINE ED EQUILIBRIO PER DIONISI

Alexis Blin ha le carte in regole per rivelarsi un acquisto importantissimo per il Palermo. Le sue duttili caratteristiche saranno sicuramente preziose per gli schemi tattici di Dionisi, il quale può contare sul giocatore anche in eventuali situazioni di emergenza difensiva. L’oramai ex giocatore del Lecce sbarca in rosanero per portare ordine ed equilibrio in mezzo al campo. A Lecce, dove ha mosso i suoi primi passi in cadetteria, è stato sempre ben considerato da tutti i suoi allenatori. La sua esperienza e le sue qualità di recupero e di smistamento di palloni saranno i suoi punti di forza che gioveranno sicuramente ala squadra. Il Palermo ha deciso di affidarsi alla regia di Alexis Blin e mister Dionisi non può che ritenersi soddisfatto per l’arrivo di un giocatore che in terra pugliese ha lasciato il segno.