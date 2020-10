Il Palermo di mister Boscaglia era alla ricerca di rinforzi per completare il centrocampo, e quel rinforzo, finalmente, è arrivato.

Dopo gli arrivi di Palazzi, Odjer e Broh e al confermato Martin si aggiunge, infatti, Gregorio Luperini, classe 94′, svincolatosi dal Trapani, club che, dopo l’esclusione dal campionato di Serie C, presto verrà radiato viste le tribolate vicende societarie ormai note ai più. Il calciatore questa mattina ha svolto le consuete visite mediche, prima di andare allo stadio barbera per mettere nero su bianco l’accordo triennale con il club di Viale del Fante. Andiamo a conoscere meglio il nuovo centrocampista rosanero.

Gregori Luperini, nato a Pisa il 10 febbraio 1994, ricopre principalmente il ruolo centrocampista centrale, ma è in grado di fare anche la mezzala. Cresciuto nelle giovanili del Pisa prima e della Sampdoria poi, inizia la sua carriera tra i grandi in Serie B, nel Pontedera nella stagione 2014/2015 totalizzando 5 presenze e 5 gol. La stagione successiva la gioca per metà nella Pro Vercelli in Serie B, dove colleziona 2 presenze, prima di passare nel mercato di gennaio nel Pontedera dove totalizza 16 presenze. Dalla stagione 2016/2017 passa alla Pistoiese, sempre in serie C, dove, in 3 stagioni, 94 presenze e 16 gol. L’ultima stagione l’ha vissuta in Sicilia nel Trapani, nella travagliata stagione vissuta in serie B dal club granata, dove comunque lui è stato tra i protagonisti principali, distinguendosi con ottime prestazioni, collezionando 35 presenze condite da 5 gol. In totale per lui, fin qui, 148 presenze e 26 gol tra serie B e C.

Insomma parliamo di un centrocampista di sicuro affidamento per la categoria, vista la sua esperienza, ma che può dare ancora molto vista la sua età non troppo avanzata. Giocatore maturo ed esperto già della categoria, nonostante l’età non troppo elevata, duttile, intelligente tatticamente e in grado di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, col vizio anche del gol.