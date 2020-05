Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, a poco sono serviti gli appelli alla prudenza del sindaco Leoluca Orlando, che ha anche annunciato di stare valutando la chiusura dei parchi dopo un sabato pieno di gente da villa Sperlinga alla spiaggia di Mondello. Infatti, stamattina il Foro Italico era pieno di gente nonostante gli inviti alla responsabilità in questa fase 2 di emergenza Coronavirus.

“Avevo previsto questo rischio e avevo fatto appello al senso di responsabilità dei cittadini. Un senso di responsabilità che migliaia di persone non hanno dimostrato, con comportamenti ben oltre i limiti dell’incoscienza che mettono a gravissimo rischio la salute della nostra comunità che non può permettersi un ritorno indietro”. Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo che oggi alcune aree pubbliche sono state prese d’assalto dai palermitani. “Forse non è chiaro che basta un semplice ritorno all’aumento dei casi positivi perchè si torni al blocco totale di ogni attività economica e sociale. Con conseguenze difficilmente immaginabili. Di fronte a questi comportamenti gravissimi e di fronte al loro numero spropositato, con decine di migliaia di persone a spasso, non ci sono controlli che possano tenere, non c’è presenza di forze dell’ordine che possa prevenire e reprimere” afferma il primo cittadino.

Clicca qui per il video