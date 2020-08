L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rinaldo Sagramola, AD del Palermo, in merito al rebus panchina: «Ormai, non smentisco più niente, questa di De Rossi poi è clamorosa, una sciocchezza senza precedenti. Liverani? Magari! Ma non viene, ha altro per la testa. Forse, quando saremo in B, ci potremo risentire. La scelta del nuovo allenatore? Quando sarà il tempo».