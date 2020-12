Il Palermo F.C. si è ufficialmente aggiudicato in via definitiva il servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale di Torretta, passaggio decisivo per la realizzazione del nuovo centro sportivo rosanero.

Il presidente Dario Mirri commenterà la notizia e risponderà alle domande dei giornalisti oggi alle 15.30, in un’apposita conferenza stampa in remoto tramite l’applicazione Zoom. ll collegamento sarà consentito ad un solo Operatore dell’Informazione per ciascuna testata regolarmente accreditata, con le stesse modalità di svolgimento delle conferenze settimanali del Palermo F.C.