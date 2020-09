L’esterno guineano in prova al Palermo, Doumbouya, ieri aveva accusato un malessere prima della seduta pomeridiana d’allenamento. Il giocatore, era andato insieme al dottor Matracia a farsi visitare a Petralia rientrando poi all’ex convento.

Quest’oggi, il ragazzo è sceso invece a Palermo per effettuare ulteriori visite specialistiche in relazione al caso verificatosi nella giornata di ieri. Fin qui, per Doumbouya soltanto un allenamento in maglia rosanero, quello di mercoledì. Poca la sua presenza sul terreno di gioco fino a questo momento dunque.